全球冠状病毒疫情逾8800万例确诊 近190万人病殁

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间8日11时（台湾8日晚间7时），全球至少189万9396人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少8802万4570例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有5477万5300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球7日通报新增1万4845人病殁、83万8720起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3998死）、巴西（1524死）及德国（1188死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计36万5321人病故、2158万1749例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（20万498人丧生、796万1673例确诊）、印度（15万570人丧生、1041万3417例确诊）、墨西哥（13万1031人丧生、149万3569例确诊）及英国（7万8508人丧生、288万9419例确诊）。

依照染疫死亡数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有172人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（141人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（128人）、义大利（128人）、北马其顿共和国（124人）。

从区域来看，欧洲累计60万7458死、2827万4525例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计52万3073死、1619 万9597例确诊；美国和加拿大共计38万1865死、2221万4812例确诊。

亚洲共计22万3928死、1419万7294例确诊；中东地区共计9万1570死、415万4963例确诊；非洲共计7万557 死、295万2125例确诊；大洋洲共计945死、3万1256例确诊。（译者：陈彦钧）

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