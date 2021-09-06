全球医学杂志示警：不能等疫情结束再减排

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（法新社巴黎6日电） 全球医学期刊今天齐声警告，全球暖化已影响人类健康甚钜，在世界对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情之际，对气候变迁采取的紧急行动不能暂停。

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）将于11月举行，一篇发表在220多份主要期刊的社论指出：「健康已经受全球气温升高和自然世界破坏的伤害。」

全球气温从工业革命前时期以来已升高约摄氏1.1度，而由英国医学杂志「刺胳针」（The Lancet）、「东非医学杂志」（East African Medical Journal）、巴西「公共卫生杂志」（Revista de Saude Publica）和「国际护理纵论」（International Nursing Review）等超过12份期刊总编辑共同执笔的社论指出，这已衍生出一连串健康问题。

社论写道：「过去20年里，65岁以上者与高温相关的死亡率增加逾50%。」

「高温导致脱水和肾功能丧失、皮肤恶性肿瘤、热带疾病、心理健康不良、妊娠并发症、过敏、心血管及肺部疾病发病率和死亡率增加。」

社论还指出，农业生产下降「阻碍了减少营养不良的努力」，并警告这些效应对少数族群、孩童及较穷困社区等最弱势族群的冲击最深，且这还只是刚开始。

根据联合国「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change）资料，依照目前情况，全球暖化将在2030年前后来到比工业革命前时期增加摄氏1.5度的程度。

社论警告，上述情形加上生物多样性的持续流失，「恐对健康造成灾难性且不可逆的伤害。」

「尽管世界正在全力对抗COVID-19，我们也不能等到疫情过去才迅速减少温室气体排放。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP