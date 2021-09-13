全球去年200多人为环保当烈士 拉美占3/4

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（法新社波哥大12日电） 环保监督团体「全球见证」今天表示，2020年全球有227人因捍卫自然环境而遇害，写下历年新高，相当于平均每周就有超过4人丧命，遇害者里近3/4都在拉丁美洲。

法新社报导，「全球见证」（Global Witness）在年度报告指出，哥伦比亚2020年遇害人数有65人，连续两年位居因捍卫环保而丧命人数最多国家，而尼加拉瓜则是人均比率最高，因环保工作被谋杀者从2019年的5人到2020年增至12人。

为捍卫土地与环境而死的人数，全球前10名国家有7个在拉丁美洲；「全球见证」并说，死亡人数「几可肯定」低估。

墨西哥去年为捍卫环保而有30人丧命，全球仅次于哥伦比亚，之后依序为菲律宾29人、巴西20人、宏都拉斯17人、刚果民主共和国（DRC）15人、瓜地马拉13人、尼加拉瓜12人、秘鲁6人，以及印度4人

「全球见证」在报告指出，这是违反人道的危机。

「捍卫土地与环保的人站出来对抗势力强大的既得利益者，一直以来都须付出惨痛代价－他们的自由与生活，甚至断送自己的性命。」

「全球见证」还说，当企业在推动破坏性的计画时，一些专制政府却藉COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发之便打压公民社会。

报告说，许多维权人士及社区还经历死亡威胁、监控、性暴力或逮捕等手段，目的是要封他们的口。

遇害者里有高达71%生前致力森林保护，其他则为从事河川、海岸地区和海洋的保育。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP