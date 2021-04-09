全球均温若升3℃ 数百个生物多样性热点恐消失

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（法新社巴黎8日电） 科学家今天警告，除非各国大幅改善根据2015年巴黎气候协定做出减少碳排的承诺，否则地球动植物生命最富饶的集中区域将因全球暖化受到不可逆的破坏。

一份针对8000份物种风险评估所公布的分析显示，若全球均温比工业革命前高摄氏3度，那么陆地与海洋近300个生物多样性「热点」将出现灭绝的高度危险。

地球表面温度目前已升温摄氏1度，巴黎气候协定要求各国将暖化程度控制在「远低于摄氏2度以下」，如果可能的话，控制在摄氏1.5度以下。

即便各国落实减少温室气体排放的承诺，最快本世纪结束前，气温仍将飙升远高于摄氏3度。

所谓特有种，即限于在特定地区发现的植物与动物，将在暖化的世界中遭受最严重的冲击。

研究发现，从喜马拉雅山的雪豹、加利福尼亚湾的小头鼠海豚、马达加斯加的狐猴，到非洲中部的森林象等，地球上许多珍贵的生物最终将迈入灭绝一途，除非人类停止增加大气中的二氧化碳及甲烷。

受气候变迁影响，特有种陆地生物在生物多样性的热点遭受的损害，比广泛分布的动植物多了近3倍、比入侵物种多了10倍。

研究主笔、巴西里约热内卢联邦大学（Federal University of Rio de Janeiro）研究人员马尼斯（Stella Manes）说：「气候变迁威胁物种丰饶的地区，而这些物种无法在地球上其他地方找到。」

「我们要是未能达到巴黎气候协定中的目标，永远失去这些物种的风险会增加逾10倍。」

这份分析报告刊登在期刊「生物保育」（Biological Conservation）。

© 2021 AFP