全球忙抗疫 人口贩运更猖獗

(法新社华盛顿1日电) 美国政府今天表示,新型冠状病毒疫情大流行为人口贩运猖獗创造「理想环境」,当各国政府转移资源对付疫情,人口贩子趁势利用因疫情而更陷入困境的弱势族群。

根据美国国务院「2021年人口贩运报告」(2021 Trafficking in Persons Report),数国被降级,而有些国家则因致力打击人口贩运而被升级。

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)在公布这份年度报告时表示,估计全球多达近2500万人是人口贩运的受害者。

他说:「许多人被迫卖淫,还有许多人被迫在工厂或田地工作,甚至加入武装团体。这是一场全球性危机,人类痛苦的巨大来源。」

根据这份国务院报告,2019冠状病毒疾病(COVID-19)「导致更多人容易沦为人口贩运的受害者,也中断了现有以及原本计划要打击人口贩运的措施」。

报告说:「世界各国政府转移资源至对付疫情,往往代价是牺牲了打击人口贩运的作为。」

报告说:「与此同时,人口贩子也迅速因应情势,利用这些因疫情而成为弱势或困境加剧的族群。」

隶属国务院的人口贩运监察与反制办公室(Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons)代理主任强斯东(Kari Johnstone)表示,这种因素的加总,「创造出让人口贩运猖獗的理想环境」。

根据报告,举例来说,「在印度和尼泊尔,来自贫穷或偏乡的年轻女孩,往往得早早辍学来帮助家里,特别是经济更困顿时候」,「有些被迫结婚换取聘金,有些则是被迫劳役来贴补所得减少。」

报告说,而在一些国家,包括美国在内,房东甚至会强迫付不出租金的房客,通常是女性,和他们发生性关系;而在某些国家,帮派会锁定流离失所的难民。

