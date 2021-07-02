全球忙抗疫 人口贩运更猖獗

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（法新社华盛顿1日电） 美国政府今天表示，新型冠状病毒疫情大流行为人口贩运猖獗创造「理想环境」，当各国政府转移资源对付疫情，人口贩子趁势利用因疫情而更陷入困境的弱势族群。

根据美国国务院「2021年人口贩运报告」（2021 Trafficking in Persons Report），数国被降级，而有些国家则因致力打击人口贩运而被升级。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在公布这份年度报告时表示，估计全球多达近2500万人是人口贩运的受害者。

他说：「许多人被迫卖淫，还有许多人被迫在工厂或田地工作，甚至加入武装团体。这是一场全球性危机，人类痛苦的巨大来源。」

根据这份国务院报告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）「导致更多人容易沦为人口贩运的受害者，也中断了现有以及原本计划要打击人口贩运的措施」。

报告说：「世界各国政府转移资源至对付疫情，往往代价是牺牲了打击人口贩运的作为。」

报告说：「与此同时，人口贩子也迅速因应情势，利用这些因疫情而成为弱势或困境加剧的族群。」

隶属国务院的人口贩运监察与反制办公室（Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons）代理主任强斯东（Kari Johnstone）表示，这种因素的加总，「创造出让人口贩运猖獗的理想环境」。

根据报告，举例来说，「在印度和尼泊尔，来自贫穷或偏乡的年轻女孩，往往得早早辍学来帮助家里，特别是经济更困顿时候」，「有些被迫结婚换取聘金，有些则是被迫劳役来贴补所得减少。」

报告说，而在一些国家，包括美国在内，房东甚至会强迫付不出租金的房客，通常是女性，和他们发生性关系；而在某些国家，帮派会锁定流离失所的难民。

© 2021 AFP