全球感染COVID-19死亡破500万人

（法新社巴黎1日电） 根据法新社汇整的官方来源统计，自中国近两年前最先出现COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例以来，全球累计染疫死亡人数突破500万人。

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各国展开疫苗施打作业后，有助于死亡率逐渐降低。近4个月前，染疫病故人数突破400万人大关。

尽管全球单日死亡病例数在10月初降至8000例以下，为近一年来首见，各地仍有高风险区。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10月28日在记者会上说：「由于目前欧洲疫情升温，COVID-19确诊和死亡病例数在2个月来首次增加。」

世卫欧洲区52个国家和领土中，死亡人数持续攀升主要来自东部。

俄罗斯单日染疫和死亡人数屡创新高，自10月20日以来平均单日死亡病例超过1000例。然而根据他们的有关当局，这项统计很大程度上被低估。政府通报的死亡病例显示，截至11月1日累计23万9693人病故。

然而俄罗斯联邦统计局（Rosstat）对于COVID-19死亡病例定义较广，9月底曾说死亡人数近45万人。

乌克兰和罗马尼亚是欧洲两个单日死亡人数仅次于俄罗斯的国家，过去7天平均每天分别新增546和442例病故。

拉丁美洲和加勒比海是全球死亡人数最多的区域，自疫情爆发以来累计152万1193死，但单日死亡人数自5月以来逐渐减少，目前约840人。

美国过去7天平均单日通报超过1400例死亡，比前一周少15%。美国累计74万6747人染疫病故，仍是全球死亡病例最多的国家。

由于与COVID-19直接和间接相关的超量死亡，WHO估计疫情真正死亡人数可能是官方统计的2到3倍。

© 2021 AFP