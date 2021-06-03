全球抢注射疫苗 累计已施打超过20亿剂

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（法新社巴黎3日电） 世界各国力推疫苗施打计画，以遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，根据法新社汇整全球官方公布的数据，目前全球接种已超过20亿剂。

首个疫苗接种计画在6个月前推出后，目前全球接种剂量已超过20亿的里程碑。

法新社统计，截至格林威治标准时间6月3日9时15分（台北时间6月3日傍晚5时15分），全球215个国家与地区至少已注射疫苗达21亿969万6022剂。

疫苗接种普及率自起初就领先全球的以色列，目前仍独占鳌头，境内每10人中就有6人接种完整疫苗。

其次是加拿大，总人口的59%至少已接种1剂，英国58.3%，智利56.6%，美国51%。

至于目前已施打的疫苗数量中，10剂有6剂集中在全球人口最多的3个国家，分别是中国7亿480万剂，美国2亿9690万剂，印度2亿2100万剂。

至于在欧盟，每10人中将近有4人至少注射1剂，普及率以德国43.6%居首，其次是义大利40%，法国及西班牙皆为39.4%。

全球目前只有6国还没展开疫苗施打，分别是北韩、海地、坦尚尼亚、查德、蒲隆地与厄利垂亚。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2021 AFP