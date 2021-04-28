全球数一数二 三星前会长李健熙遗产税逾3千亿

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（法新社首尔28日电） 韩国三星电子（Samsung Electronics）已故会长李健熙的继承人们今天宣布，他们计画缴纳逾12兆韩元（约新台币3008亿）遗产税。这是全球有史以来最大的遗产税款之一。

法新社报导，李健熙生前是韩国首富，他在住院多年后，于去年10月逝世，享寿78岁，留下的资产估计达22兆韩元。韩国媒体则评估，他遗留下的财产约26兆韩元。

韩国的遗产税法严苛，税率也高，以致三星家族成员必须缴纳巨额税款，包括三星电子副会长李在�g在内。他目前因为贿赂、挪用公款和其他罪行在狱中服刑。

三星电子发表声明指出，李健熙的家人「预计将缴纳12兆韩元以上的继承相关税款．占李健熙遗产总值的一半以上」。

这项声明提及，这笔遗产税是韩国及全球历来最大笔遗产税款之一。李氏家族将从本月起，在5年期间分6 期付清这笔款项。

根据上述声明，李健熙生前资产包括三星电子、三星生命保险（Samsung Life Insurance）和三星物产（Samsung C&T）持股，以及房地产。

李健熙也留下一批古董及艺术品，据报导价值达2至3兆韩元。李家将捐出毕卡索（Pablo Picasso）及莫内（Claude Monet）等名家艺术品。

© 2021 AFP