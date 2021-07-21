全球晶片缺货未解 戴姆勒调降宾士汽车销售预测

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（法新社法兰克福21日电） 德国豪华车制造商戴姆勒集团（Daimler）今天表示，预料今年宾士（Mercedes-Benz）的销售量将会较先前预测少，汽车制造业仍然面临全球半导体短缺问题。

戴姆勒在声明中表示，2021年单位销售额料将处于「去年水准」。戴姆勒之前预估，今年销售将「大幅高于2020年水准」。

戴姆勒说，今年营收和税前获利料「大幅」高于2020年。「戴姆勒预期经济状况将逐步正常化」，一部分是拜致力疫苗接种之赐。

然而，半导体零组件短缺问题「也将在下半年影响业界」。

总部位于斯图加特（Stuttgart）的戴姆勒表示，第2季净利37亿欧元（43亿美元），和上周公布的初步数据相符。戴姆勒去年同期净损达19亿欧元。

戴姆勒也公布，第2季营收较上年同期攀升44%，来到435亿欧元。

至于外界密切关注的企业绩效指标：销售报酬率，戴姆勒的销售报酬率，从去年的负5.9%，攀升至12.2%，部分是因为公司的撙节成本计画，戴姆勒将裁汰数千个职位。

戴姆勒表示，公司将分拆旗下卡车事业，于年底前在法兰克福证券交易所挂牌上市。

© 2021 AFP