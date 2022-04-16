全球暖化冲击大 沙漠植物仙人掌也难挡

（法新社巴黎16日电） 根据最新研究，随着全球暖化持续，60%仙人掌物种在未来数十年将面临较不适宜生存的气候。这项研究结果颠覆外界长期看法，原以为代表性的沙漠植物在更高温下还能茂盛生长。

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科学家14日在「自然植物」（Nature Plants）期刊发表的报告还预警，到了2070年，由于气候变迁、栖地丧失及其他压力源等因素，可能有多达90%仙人掌物种面临灭绝威胁，比例是目前的3倍。

美洲各地共有约1500种仙人掌在不同气候环境下生存，从位于海平面的沙漠到高耸的安地斯（Andes）山脉，从极干燥的生态系统到潮湿的热带森林都有。

美洲具有物种及数量丰富的生物多样性热点，包括墨西哥中部和巴西的大西洋沿岸森林（Atlantic Forest）。

为了证实在全球气候暖化及干旱更频繁下，仙人掌是否更易于生存，美国亚利桑那大学博士生皮勒特（Michiel Pillet）带领的研究人员检视400多种仙人掌的资料，假设在不同的温室气体排放情境下，到了21世纪中及其后，它们在预测模型下的生存情况如何。

根据14日公布报告，研究结果「描绘出更悲观的未来」。

仙人掌目前面临的主要威胁，是农业扩张、土地退化、生物多样性流失，以及为了各种用途的采收。

报告作者指出，就算没有气候变迁，仙人掌也是「地球上最濒危的有机体群体之一」，超过30%仙人掌物种被列为有灭绝危险。

但即使在符合目前政策的温和温室气排情境下，全球暖化也很快会对仙人掌的生存构成重大威胁。

研究人员在报告中说：「我们的发现显示，气候变迁将成为仙人掌灭绝风险的主要因素，估计有60%至90%的物种可能受到（全球暖化）负面冲击。」（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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