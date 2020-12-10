全球暖化威胁历史悠久伦敦海格特墓地

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（法新社伦敦10日电） 伦敦海格特墓地（Highgate Cemetery）管理员表示，全球暖化正威胁这座历史悠久墓地。

海格特墓地是一片杂草丛生的绿洲，安葬着从马克思（Karl Marx）到流行音乐歌手乔治麦可（George Michael）等着名人物。

由于受到真菌类植物猖獗生长、反常风暴以及墓石移动等影响，墓地管理员正寻求专家协助，确保墓地得以持续保存。

海格特墓地发起一项景观设计竞赛，请设计师们发想对策，帮助此伦敦北部墓地于未来几十年能挺过气候暖化。

海格特公墓信托之友（Friends of Highgate Cemetery Trust）主席阿德尼（Martin Adeney）表示，「这个计画必须延续20多年，在这段时间里，全球将持续暖化。」

该墓地每年吸引约10万名游客，在过去7年中成长30%，但在防疫封锁期间不对外开放。

尽管它甚是迷人，基于长期不受重视和气温上升缘故，墓碑及地下墓穴都遭到明显侵蚀。一些坟墓上甚至绑有警示带及「危险」标志。

墓园园长卡诺（Frank Kano）表示：「园中树木、常春藤和荆棘对墓地产生威胁，基本上这是大自然试图夺回这片墓地。」

近年来强风加剧，气候变暖加速真菌类生长，树木也遭受「更多病虫害」危害。

墓地的重要植栽黎巴嫩雪松因受真菌严重肆虐，去年不得不砍倒。此外，降雨增加也冲刷砾石小径，使得陈旧的排水系统泛滥。

景观规划将涵盖植树计画，以更佳应对气候暖化。

阿德尼表示，新计画「无疑」将是历来最大规模翻修，但最终成本仍不得而知。

海格特公墓信托之友也在寻求建筑师建议，使墓地不仅保留对逝者的尊重，同时也对游客更友善。新兴建设施可能包括游客中心、洗手间，甚至咖啡馆。（实习编译：罗楚瑜/核稿：刘学源）

© 2020 AFP