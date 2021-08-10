全球暖化快于预期 联合国气候报告警告情势严峻

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（法新社巴黎9日电） 联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）今天公布2014年以来关于气候变迁的首份重大科学评估，确切显示全球暖化速度比原本忧心的还快，而且几乎全可归咎于人类导致。

以下是IPCC第一工作小组（Working group 1）科学报告部分主要发现的概要：

● 全球升温摄氏1.5度恐提前发生

IPCC报告考量的五种温室气体排放情况皆显示，预计2030年左右地球表面均温将比工业革命前水平高出摄氏1.5或1.6度。这比IPCC在3年前预测的时间（2040年升温摄氏1.5度）还要提早整整10年。

在本世纪中叶前，这项全球升温摄氏1.5度的门槛将被全面突破，在最积极努力阻止的情况下，也将超出这项门槛0.1度（即升温1.6度），而在极度相反情况下，则将突破这项门槛将近整整1度（升温2.4度）。

但仍有一丝希望：若在最积极努力而且做对所有事情的情况下，全球气温在「超出」摄氏1.5度目标后，将在2100年前回降到升温摄氏1.4度。

● 阻止气候暖化的自然盟友趋于衰弱

大约自1960年以来，森林、土壤及海洋吸收了人类排放至大气中二氧化碳总量的56%，尽管这项排放量在这段期间已经增加一半。没有自然的帮助，地球将早已成为炎热许多且较不宜居住之地。

但这些帮助我们对抗全球暖化的自然盟友，正显示进入饱和状态的迹象。它们的这种功能是所谓的碳汇（carbon sink），随着这个世纪的展开，它们吸收人为二氧化碳的百分比可能减少。

● 气候变迁是造成极端气候祸首

这份IPCC报告强调新领域归因科学（attribution science）的惊人进展，这种科学能够量化人为全球暖化增加特定极端天气事件强度和/或可能性的程度。此类事件如热浪、飓风或野火。

譬如，科学家在几周内就确认，若无气候变迁影响，今年6月摧残加拿大卑诗省（British Columbia）的创纪录热浪「几乎不可能」发生。整体而言，这份2021 年IPCC报告比过去包括更多「具高度信心」的发现。

● 海平面上升更高更快

全球海洋自1900年以来已上升约20公分，且过去十年中上升速度加快至原来的近3倍。南极顶部冰盖崩塌和融化，尤其是格陵兰（Greenland）也出现这些情况，已取代冰川融化成为海平面上升主要驱动因素。

如果全球暖化控制在升温摄氏2度，海平面在21世纪期间将上升约半公尺。在2300年前，海平面将继续上升近两公尺，为IPCC在2019年所作估计的两倍。

由于冰盖的不确定性，科学家无法排除在最糟的温室气体排放情况下，海平面将在2100年前共上升两公尺的可能性。

● 来自遥远过去的可怕警告

古气候学的重大进展发出令人深省的警告。例如，地球大气层上次像今日一样温暖大约是在12万5000年前，当时全球海平面可能比现在高出5至10公尺，若在今日这可能导致许多主要沿海城市淹没。

距今300万年前，当时大气二氧化碳浓度曾相当于今日水平，当时气温比今日高出摄氏2.5至4度，海平面则高出25公尺。

● 甲烷排放成焦点

这次报告包括的甲烷数据更胜以往，甲烷是排在二氧化碳之后第二大温室气体。报告中警告，未能抑制甲烷排放可能会破坏「巴黎协定」 （Paris Agreement）目标。

人为甲烷来源大致可分为两方面，其一是源自天然气生产、煤炭开采和垃圾掩埋场的气体逸出，其二是来自家畜和粪肥处理。

甲烷在大气中的停留时间远不如二氧化碳，但甲烷困住热能的功效高出许多。目前甲烷浓度为至少80万年来最高。

● 聚焦区域差异

虽然地球正在全面暖化，从海洋到陆地乃至我们呼吸的空气，但部分地区暖化速度更胜其他地方。譬如，北极最冷日子均温的上升速度，据估计将比全球整体暖化速度还快约三倍。

全球各地海平面都将上升，但许多沿岸地区海平面升幅可能将比全球平均高出至多20%。

●急剧气候变化恐成关键转折点

IPCC警告，气候系统若出现急剧、「低可能性而高冲击的」转变，一旦无法逆转将成所谓关键转折点。例如，容纳足够水分的冰盖崩解使得海平面升高十几公尺；含有数十亿吨碳的永久冻土融化；或是亚马逊热带森林变成大草原。

这次报告指出：「气候系统出现急剧反应及关键转折点的可能无法排除。」

●大西洋环流恐持续减弱

大西洋经向翻转环流（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）正在减弱，这项趋势「非常可能」在整个21世纪持续下去。这种环流是调节全球热能转移的大型海流系统，将热量从热带地区转移到北半球。

科学家对于AMOC不会像过去一样全部停滞只有「中等信心」。如果这真的发生，欧洲冬季将更为严寒，季风季可能被打乱，北大西洋盆地海平面可能大幅上升。

© 2021 AFP