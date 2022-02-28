全球最严边境管制近2年后 纽西兰逐步开放入境

（法新社奥克兰28日电） 纽西兰为因应COVID-19疫情，执行全球最严格边境管控措施近2年，今天开始逐步放宽。被迫滞留海外的国人开始返家，有人入境后忍不住流下眼泪，拥抱久未谋面的家人。

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在奥克兰机场（Auckland airport），许多手持「欢迎回家，我最亲爱的女儿」等各式标语的人们，近2年来首次前往机场接机，将无需强制前往饭店隔离的亲人带回家。

纽国总理阿尔登（Jacinda Ardern）先前宣布，滞留澳洲并已施打疫苗的纽国人民自今天起可以重返国门，无须进行隔离。自3月4日起，所有滞外国民都可以免隔离返国。

阿尔登表示，这项改变值得庆祝，对于成千上万渴望回家的海外纽西兰人来说更是如此。

阿尔登在首都威灵顿（Wellington）告诉媒体记者，「我们迫不及待想见到返乡民众。这对我们的旅游业和区域经济来说，也是个极为重要的里程碑。」

她还指出，政府正计画加快脚步，分阶段向所有旅客重启边境，惟具体时间表尚未敲定。

在此之前，返纽国侨民必须在昂贵且一房难求的饭店内进行10天的隔离。

严格边境管控是纽国遏制疫情的关键措施。自疫情爆发以来，在纽国的500万人口中，只有56人因染疫身故。

不过，近几周来Omicron变异株相关案例激增，今天纽国当局通报1万4657人染疫。

阿尔登强调，国内约95%的高疫苗接种率「提供了强大保护力」。（译者：施施/核稿：陈政一）

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