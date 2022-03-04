全球最大两车厂丰田及福斯 暂停在俄国生产营运

（法新社法兰克福3日电） 全球最大两家汽车制造集团丰田（Toyota）及福斯（Volkswagen）今天表示，在俄罗斯侵略乌克兰后，它们将暂停在俄国境内生产设施营运。

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法新社报导，日本汽车集团丰田指出，将暂停在俄罗斯唯一工厂运作，并且停止运送车辆至俄国，原因是与俄国攻击乌克兰和西方制裁有关的「供应链中断」。

丰田指称，该公司在俄国圣彼得堡的工厂去年生产约8万辆车，主要供应俄国市场。丰田去年在全球销售1050万辆车，高居全球第一，俄国市场只占其中一小部分。

一名发言人告诉法新社，丰田圣彼得堡工厂雇用约2600名员工。发言人也证实，供应链中断与俄乌冲突有关。

德国汽车集团福斯也发表声明表示，由于俄罗斯侵略乌克兰，福斯正暂停俄国两座工厂的生产，「直到进一步通知」。

福斯已宣布停止向俄罗斯交货，该公司在俄国卡路加（Kaluga）及下诺佛哥罗（Nizhny Novgorod）的两家工厂雇用约4000名员工。

德国汽车制造商宾士（Mercedes-Benz）及BMW也已暂停在俄罗斯的生产，并暂停出口车辆至俄国。

© 2022 AFP