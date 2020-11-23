全球最大手套制造商Top Glove爆群聚感染 关厂逾半

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（法新社吉隆坡23日电） 马来西亚当局今天表示，全球最大外科手术手套制造商Top Glove员工感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的人数激增，因此将关闭一半以上的工厂。

疫情爆发后，世界各国纷纷储备防护装备，Top Glove需求大幅增加，获利和股价也双双攀升。

但Top Glove在马来西亚首都吉隆坡附近工业区内的工厂爆发群聚感染，许多染疫员工是低薪移工。

当局今天通报有1000多起确诊病例，促使政府下令关闭工厂。

国防部长依斯迈沙比利（Ismail Sabri Yaakob）说：「在今天召开的特别会议中，卫生部提出关闭Top Glove旗下28座工厂的建议，获得一致同意…将分阶段让员工接受筛检和隔离。」

Top Glove在声明中表示，将「与相关单位全面配合，暂时停工」，已经开始关闭工厂。

Top Glove表示，约5700名员工已经接受筛检，剩下的人也将会进行检测。每年可以生产超过700亿个手套的Top Glove，没有透露关闭工厂对满足订单的能力将有何影响。

Top Glove拥有47座工厂，其中41座在马来西亚，许多员工来自尼泊尔，并住在拥挤的宿舍中。

© 2020 AFP