全球最大肉商遭勒索 付骇客逾3亿赎金摆平

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（法新社华盛顿9日电） 巴西肉品加工业者JBS的美国子公司今天透过声明表示，公司已支付相当于1100万美元（约新台币3亿800万元）的赎金给勒索软体骇客，以防蒙受进一步破坏。

JBS美国子公司在声明中表示：「JBS美国子公司今天证实支付相当于1100万美元的赎金，以因应对公司营运作业遭遇的犯罪网攻。」美国媒体报导指出，赎金是以比特币（bitcoin）支付。

声明指出，支付赎金之际，公司绝大多数的设施都正常运作中，并强调公司「为了降低任何与这场网攻有关的意想不到问题，并确保没有资料外泄」，便先行支付赎金。

美国总统拜登上周表示，白宫方面认为此事与俄罗斯有关。

JBS美国子公司在声明表示：「JBS美国子公司在整起事件过程中频繁与政府官员沟通。」

JBS美国子公司执行长诺盖拉（Andre Nogueira）说：「这对我们公司和我个人来说都是相当艰难的决定，然而我们仍认为这是避免让我们的客户蒙受任何潜在风险的必要之举。」

勒索软体骇客上个月迫使美国最大燃料管线营运业者「殖民管线公司」（Colonial Pipeline）一度暂停对美国东部的燃料供应。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP