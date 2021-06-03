全球最大肉商JBS疑遭俄骇客攻击 拜登研究报复选项

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登今天表示，白宫认为俄罗斯与全球最大肉品商美国子公司JBS USA遇骇事件有关，他将「研究」可能的报复方式。

记者询问拜登，是否会针对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）采取行动时，拜登表示，「我们会密切研究那项议题」。拜登本月稍晚将在日内瓦高峰会和蒲亭会面。

巴西JBS美国子公司遭骇客攻击，让人再次指控俄国至少有窝藏网路罪犯。上月美国最大燃料管线营运业者殖民管线公司（Colonial Pipeline）遇骇被迫暂时关闭之后，各界也有类似质疑。

被问到蒲亭是不是在两人峰会前试探他，拜登回答说「不是」。

美国联邦调查局今天将此攻击归咎为REvil与Sodinokibi所为，正「努力将威胁行为者绳之以法」。专家说，REvil与Sodinokibi是和俄罗斯有关系的同一骇客组织。

白宫表示，拜登将在6月16日峰会期间提及美方的关切，在与七大工业国集团（G7）、欧洲联盟（EU）、北大西洋公约组织（NATO）的峰会上也将提到此事。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）告诉记者，「预期这会是总统行程都将讨论到的议题」，「窝藏意图伤害美国重要基础建设的犯罪实体，让人难以接受」，「我们不会坐视不理，我们会提及此事，不会取消选项」。

白宫并未直接谴责克里姆林宫，仅暗示犯罪组织是在俄国境内运作；但莎琪表示，「负责任的国家不会窝藏网路罪犯」，「拜登总统当然认为蒲亭总统与俄国政府必须阻止并避免这类攻击，因此，这会是他们会面时讨论的话题」。

俄国今天则表示，美国若提出要求，俄国会同意协助调查这起网攻事件。

JBS营业据点涵盖美国、澳洲、加拿大、欧洲、墨西哥、纽西兰与英国。（

© 2021 AFP