全球武器出口停止成长 2000年代初以来首次

广告 继续浏览后续

（法新社斯德哥尔摩15日电） 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）研究人员今天指出，全球武器转移量过去5年来成长持平，这是全球武器出口自2000年代初期\以来首度停止成长。

法新社报导，相较于2011至2015年间，全球5大武器出口国的其中3国（美国、法国及德国）在2016至2020年间武器出口实际增加，但其他2大武器出口国（中国及俄罗斯）出口减少，抵消了前述成长。

报导指出，尽管全球武器出口仍处于冷战结束以来最高水平，这是自2001至2005年间以来首度整体未见成长。

SIPRI资深研究员席蒙．魏士曼（Siemon Wezeman）告诉法新社：「（全球武器）需求仍高，但未出现成长。」

SIPRI另一资深研究员皮耶特．魏士曼（Pieter Wezeman）则表示：「2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的经济冲击，可能使一些国家于未来几年重新评估武器进口。但与此同时，即使在2020年疫情高峰期间，若干国家仍为主要武器签署大合约。」

例如阿拉伯联合大公国最近与美国签约，将采购50 架F-35战斗机，以及高达18架武装无人机，总金额达230亿美元。

报告指出，中东国家的武器进口呈现最大幅度成长，2016至2020年期间较2011至2015年期间，增加了25%。

世界最大武器进口国沙乌地阿拉伯军购增加了61%，而卡达则是增加了361%。亚洲和大洋洲是主要武器的最大进口地区，占2016至2020年全球武器转移42%。印度、澳洲、中国、韩国和巴基斯坦是此地区的最大几个进口国。

日本于2016至2020年间进口武器较前5年期间增加124%。台湾于2016至2020年间的武器进口则较前5年期间减少，尽管台湾于2019年敲定包括战斗机在内的大量采购美国武器合约。

席蒙．魏士曼指出：「对许多亚洲及大洋洲国家而言，日益认定中国构成威胁是进口武器的主要驱动力。」

© 2021 AFP