全球民主指数排名 台湾高居亚洲之冠

（法新社巴黎10日电） 经济学人资讯社（EIU）今天公布2021民主指数（Democracy Index 2021）报告，台湾在167国家地区中排名第8，是亚洲唯一挤进前10的「全面民主」（Full democracy）政体。

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在2020年民主指数，台湾在167个受评比国家地区排名第11，高居东亚之首。

根据EIU公布的最新全球民主指数报告，前10名分别是挪威、纽西兰、芬兰、瑞典、冰岛、丹麦、爱尔兰、台湾，澳洲与瑞士并列第9。

诸多欧美民主国家，包括德国、英国、法国、西班牙、义大利、美国、加拿大等，排名都不如台湾，其中第22的法国、第24的西班牙、第26的美国、第31的义大利均落入「有瑕疵民主」（Flawed democracy）等级。

而加拿大、德国及英国虽与台湾同属全面民主等级，但排名落在10名外，分居第12、15和18，第16与第17分别是韩国及日本，中国被归类于「独裁」（Authoritarian）排名第148。

法新社报导，全球超过1/3的人口生活在独裁专制的国家，其中一大部分是在中国。

EIU指出：「中国变得更富有的同时，并未变得更民主。相反的，中国变得更不自由。」

此外，这份报告也发现诸多不利于全球民主的隐忧。EIU指出，由于疫情与专制独裁的支持度益增，2021的全球民主标准又再降，全球仅略多于45%的人口生活在民主体制。

法新社报导，总部在英国伦敦的EIU表示，犹如前年，去年全球不到半数的人口生活在民主体制，不过这个趋势更进一步的恶化。

经济学人资讯社表示，EIU的年度民主指数「显示，源于疫情及支持威权益增的压力，全球民主持续遭受挑战」。

检测全球民主状态的年度民主指数写下自2010年以来最大跌幅，并且创下2006年首度公布民主指数以来，全球评分最差的「另个难堪纪录」。

在欧洲，西班牙降至「有瑕疵的民主」等级，并反映在这个南欧国家的司法独立评分倒退。

EIU指出，由于政党的财政争议及爆发连串的丑闻，英国的排名也下跌，不过仍维持在「全面民主」等级。

全球不到半数的人口也就是45.7%如今生活在算得上是民主体制的国家地区，比起2020年的49.4%可说是明显下降。

而智利与西班牙的评等降级至「有瑕疵的民主」后，生活在「全面民主」国家地区的人口比例更少，只有6.4%。

全球最民主的国家前3名分别是挪威、纽西兰与芬兰，而阿富汗、缅甸与北韩则是全球最不民主的3国。

在缅甸去年2月爆发政变及好战组织塔利班（Taliban）夺回阿富汗政权后，这两个国家还有非洲突尼西亚的民主指数均创下最大跌幅。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2022 AFP