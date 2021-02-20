全球民主遭受攻击 拜登喊话欧洲盟友：美国回来了

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登今天在铿锵有力的演说中，高呼「美国和跨大西洋联盟回来了」，力图重振美国雄风，带领西方国家因应民主发展正在全球遭遇攻击的挑战。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，拜登透过视讯在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）发表谈话。德国总理梅克尔（Angela Merkel）乐见拜登政府扬弃前总统川普奉行的「美国优先」政策，重返多边主义。

拜登在执政将满一个月之际，首度针对外交政策向国际发表重要谈话，他敦促美国传统盟友应对华府的领导重拾信心。

拜登在白宫说：「我要向全球传递明确讯息：美国回来了。跨大西洋联盟回来了。」

他说：「过去几年，我们关系紧张，对大西洋两岸关系带来考验，但美国决心与欧洲重新往来，与你们磋商，重新赢得我们值得信赖的领导地位。」

拜登再次强调，他的政府将致力重振与盟友的关系，与川普的孤立主义政策和强硬对待美国伙伴的作风形成鲜明对比。

拜登说，在民主与专制体制间的全球竞争处于「转折点」时，凝聚力量是成功的唯一途径。

他说：「有太多地方的民主发展正在遭受攻击，包括欧洲和美国。」

「历史学家将检视并记录这个时刻。这是一个转折点。而我坚信民主必胜。」

拜登说，这不是要寻求重返「冷战的僵化联盟」，他强调国际社会必须团结合作，共同因应新型冠状病毒疫情和气候变迁等议题，即使在其他问题依然存在严重分歧。

他说，不是要诉求东西方抗衡，也不是要制造冲突，但希望所有国家能在没有暴力或胁迫下，自由选择自己的道路，「我们不能也绝不会回到冷战时期」。

© 2021 AFP