全球气候峰会将揭幕 美国总统拜登空手与会

（法新社华盛顿29日电） 美国总统拜登本周末前往苏格兰参加联合国气候峰会时，无法带着应对气候变迁的承诺同去，因为他所属民主党内部分歧严重，尚未支持他的全面经济提案。

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拜登原想在格拉斯哥（Glasgow）联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP 26）上，展现华府在脱碳方面的全球领先地位，但包含他招牌气候政策在内的整套社会改革提案因国会内部分歧而备受阻碍。

拜登出发之际，与其他企业主管一同呼吁国会终结僵局的Intersect Power电力公司执行长金柏（Sheldon Kimber）表示，「『重建美好未来法案』（Build Back Better Act）能让我们朝向拜登总统的气候目标迈出一大步」。

金柏强调：「不过，我们需要有集体意志、某种社会共识与公私部门的领导，才能达成目标，而我也希望国会找到他们的集体意志，以通过这项法案。」

白宫表示，他们比以往更接近一个远大的目标，那就是实现1.75兆美元重建美好未来法案中的气候条款，在未来10年将碳排放量减缩至少50%。

在医疗卫生与儿童照护、教育和洁净能源等全套改革计画中，有近1/3的经费将用于绿化环境。

© 2021 AFP