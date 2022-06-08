全球氦气稀缺 美国大小活动闹飘浮气球荒

（法新社华盛顿7日电） 比空气还轻的氦气气球几乎是每场美国庆典不可或缺的一部分，但这种气体在全球出现短缺情形，打乱了许多传统庆祝活动。

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由于难以买到氦气气球，一所大学的美式足球队已暂停施放红色气球的传统。派对筹办人员如果买得到任何氦气气球，也必须以较少的气球凑合着布置场地。

明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的派对供应商Litin's Party Value在网站上提醒：「由于全球氦气短缺，我们仅允许下订20颗气球」。

这家连锁店的总经理荷姆斯壮（Kristi Holmstrom）告诉法新社：「我们有一些顾客因为无法得到更多气球而深感失望。」

荷姆斯壮说：「我先前从未看过这么糟的状况。」她补充表示，许多商店的氦气已完全用罄。

氦气气球不论是系在绳子末端飘浮、扎成一束，或塑造成卡通人物、数字或万圣节南瓜等造型，都可以说是不可或缺。

华府近郊派对租赁公司Wonder Party Rental创办人邦达列娃（Anna Bondareva）和伙伴巴德马耶夫（Laura Badmaev）表示正在试着寻找替代方案。

邦达列娃告诉法新社：「我认为情况愈来愈糟，因为它（氦气）变得愈来愈贵。此事应该让我们有机会重新思索更有创意的装饰方式。」

© 2022 AFP