全球爆不明儿童肝炎 美研究：疑似感染腺病毒

（法新社华盛顿29日电） 美国卫生机构今天公布研究表示，阿拉巴马州有9名1至6岁孩童感染不明病因肝炎，9人都被检验出一种常见的病原体腺病毒41型（Adenovirus 41）。

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根据世界卫生组织（WHO）说法，近几周全球11个国家共爆发约170例不明儿童肝炎病例。美国威斯康辛州正在调查其中一起死亡病例。阿拉巴马州的9名患者先前健康状况均良好。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）的最新报告，专门针对阿拉巴马州这几起案例；全国范围的调查仍在进行中。

美国CDC在随报告发布的声明中表示：「现阶段，我们认为腺病毒或许是这些通报案例的病因。其他潜在的环境与情境因素仍在调查中。」

CDC表示，腺病毒41型是常见造成儿童肠胃炎的原因，但「不常传出是健康孩童罹患肝炎的病因」。

然而，调查已经排除其他常见的可能病原体，包括COVID-19（2019冠状病毒疾病）、A型、B型和C型肝炎等美国最常见肝炎病因、自体免疫性肝炎（autoimmune hepatitis，AIH）及威尔森氏症（Wilson disease）。

这9名阿拉巴马州个案于2021年10月至2022年2月期间发病，有3人出现急性肝衰竭，其中2人需要肝脏移植。

CDC报告指出：「所有病患均已痊愈或正在康复中，包括2名肝脏移植病患。」

报告还说，有6名患者被检验出EB病毒（爱泼斯坦-巴尔病毒，Epstein-Barr virus）阳性，但没有抗体，显示早前感染但目前病毒不活跃。

多数患病孩童在住院之前，都出现呕吐与腹泻症状；有些人则出现上呼吸道感染症状。在住院期间，大多数孩童出现眼白与皮肤变黄的黄疸症状，以及肝脏肿大。

CDC上周发布警告，提醒医生与公卫当局留意类似病例。

威斯康辛州正在调查4起病例，其中2名儿童病况严重，1人需要肝移植，1人已经病故。伊利诺州和其他地方也有案例通报。

© 2022 AFP