全球爆348起不明儿童肝炎 世卫要查是否与COVID-19有关

（法新社日内瓦10日电） 世卫今天表示，目前在全球共发现348起原因不明的可能肝炎病例；此外，有关单位正加紧脚步，研究腺病毒和COVID-19感染在其中扮演的潜在角色。

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世界卫生组织（WHO）表示，主要假设仍认为这些不明原因肝炎病例与腺病毒有关。

目前已有20个国家通报相关病例，还有来自另外13个国家的70起病例正在等待检测分类。仅6国通报发现超过5起病例，其中英国通报了160多例。

世卫全球肝炎计画部门主管伊斯特布洛克（Philippa Easterbrook）在记者会中表示：「过去一周，在进一步调查和工作假设改进方面取得了一些重要进展。」

她表示，英国已持续协调一系列全面性研究，检视受影响孩童的遗传学、免疫反应、病毒和进一步的流行病学研究。

世卫4月5日首度获悉苏格兰发现10例起源不明的肝炎病例，患者皆为10岁以下儿童。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）6日表示，正在调查109起这类病例，其中包括5起死亡病例。

伊斯特布洛克说：「目前，主要假设仍认为与腺病毒有关，至于COVID-19（2019冠状病毒疾病）在其中扮演的角色，也仍被视为重要的考量因素，无论是同时感染或过去曾染疫。」

她补充说，过去一周的进一步筛检证实，约有7成病例的腺病毒检测呈阳性，而常见的腺病毒亚型如41型一般与胃肠炎有关。

此外，研究显示，约有18%病例检出对COVID-19呈阳性反应。

伊斯特布洛克说：「下周的研究重点是针对曾暴露及感染COVID-19的患者进行血清检测。」（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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