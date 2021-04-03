全球疫情确诊破1亿3000万例 逾283万人病殁

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（法新社巴黎3日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间3日10时（台湾3日晚间6时），全球至少283万9051人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3016万8360例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球2日通报新增1万140人病殁、62万5046起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2922死）、美国（895死）与印度（714死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计55万4103人病故、3060万9693例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（32万8206人丧生、1291万82例确诊）、墨西哥（20万3854人丧生、224万7357例确诊）、印度（16万4110人丧生、1239万2260例确诊）及英国（12万6816人丧生、435万3668例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有251人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（220人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（206人）、蒙特内哥罗（205人）、比利时（199人）。

从区域来看，欧洲累计96万5895死、4439万7943例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计79万2351死、2510 万7991例确诊；美国和加拿大共计57万7110死、3159万8947例确诊。

亚洲共计27万4448死、1817万5795例确诊；中东地区共计11万4899死、659万6424例确诊；非洲共计11万3351死、425万3208例确诊；大洋洲共计997死、3万8054例确诊。（译者：曹宇帆）

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