全球疫情确诊超过1亿7158万例 将近370万人病殁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎3日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间3日10时（台湾3日晚间6时），全球至少369万3717人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7158万4840例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球2日通报新增1万2042人病殁、48万2800起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（2887死）、巴西（2507死）、美国（597死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万5833人病故、3330万7423例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（46万7706人丧生、1672万81例确诊）、印度（33万7989人丧生、2844万1986例确诊）、墨西哥（22万8146人丧生、242万3928例确诊）及秘鲁（18万4942人丧生、196万5432例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有561人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（308人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（284人）、捷克（281人）和北马其顿（261人）。

从区域来看，欧洲累计113万8550死、5306万4671例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计116万6579死、3340万2197例确诊；美国和加拿大共计62万1435死、3469万1951例确诊。

亚洲共计49万1053死、3684万4170例确诊；中东地区共计14万3737死、866万4352例确诊；非洲共计13万1261死、486万8568例确诊；大洋洲共计1102死、4万8932例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP