全球疫情确诊逾1亿6833万例 超过350万人病殁

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日10时（台湾27日晚间6时），全球至少350万321人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿6833万2420例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球26日通报新增1万3028人病殁、55万1955起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3847死）、巴西（2398死）、美国（1016死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万1957人病故、3319万1141例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（45万4429人丧生、1627万4695例确诊）、印度（31万5235人丧生、2736万9093例确诊）、墨西哥（22万2232人丧生、240万2722例确诊）及英国（12万7748人丧生、447万297例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有307人染疫丧命；接下来依序为捷克（281人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（280人）、北马其顿（257人）和保加利亚（253人）。

从区域来看，欧洲累计112万8734死、5265万1938例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计102万39死、3232万5617例确诊；美国和加拿大共计61万7308死、3455万6657例确诊。

亚洲共计46万2673死、3546万1989例确诊；中东地区共计14万1351死、850万2303例确诊；非洲共计12万9117死、478万5873例确诊；大洋洲共计1099死、4万8048例确诊。（译者：曹宇帆）

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