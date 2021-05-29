全球疫情确诊逾1亿6937万例 超过352万人病殁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎29日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间29日10时（台湾29日晚间6时），全球至少352万4960人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿6937万9970例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球28日通报新增1万2237人病殁、52万4350起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3617死）、巴西（2371死）、美国（774死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万3962人病故、3324万431例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（45万9045人丧生、1639万1930例确诊）、印度（32万2512人丧生、2772万9247例确诊）、墨西哥（22万3072人丧生、240万8778例确诊）及英国（12万7768人丧生、447万7705例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有307人染疫丧命；接下来依序为捷克（281人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（281人）、北马其顿（259人）和保加利亚（254人）。

从区域来看，欧洲累计113万2066死、5278万9845例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计102万9095死、3264万5451例确诊；美国和加拿大共计61万9373死、3461万1504例确诊。

亚洲共计47万1636死、3591万9970例确诊；中东地区共计14万1895死、855万1270例确诊；非洲共计12万9793死、481万3387例确诊；大洋洲共计1102死、4万8552例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP