全球疫情确诊逾1亿7249万例 超过371万人病殁

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（法新社巴黎5日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间5日10时（台湾5日晚间6时），全球至少371万4923人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7249万9930例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球4日通报新增9916人病殁、42万7592起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3380死）、巴西（1454死）、美国（605死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万7001人病故、3334万6365例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（47万842人丧生、1684万1408例确诊）、印度（34万4082人丧生、2869万4879例确诊）、墨西哥（22万8568人丧生、242万9631例确诊）及秘鲁（18万5813人丧生、197万6166例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有564人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（309人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（286人）、捷克（282人）和北马其顿（261人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计117万4349死、3371万9987例确诊；欧洲累计114万1248死、5317万8996例确诊；美国和加拿大共计62万2672死、3473万5355例确诊。

亚洲共计49万9345死、3720万2590例确诊；中东地区共计14万4420死、871万5041例确诊；非洲共计13万1785死、489万8623例确诊；大洋洲共计1104死、4万9338例确诊。

© 2021 AFP