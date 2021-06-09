全球疫情确诊逾1亿7390万例 超过375万人病殁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎9日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间9日10时（台湾9日晚间6时），全球至少375万28人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7390万9210例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球8日通报新增1万230人病殁、36万7184起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2378死）、印度（2219死）、阿根廷（721死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万8326人病故、3339万3238例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（47万6792人丧生、1703万7129例确诊）、印度（35万3528人丧生、2908万9069例确诊）、墨西哥（22万9100人丧生、243万8011例确诊）及秘鲁（18万7157人丧生、198万7933例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有568人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（309人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（288人）、捷克（282人）和北马其顿（262人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计118万8521死、3422万3154例确诊；欧洲累计114万6021死、5336万6408例确诊；美国和加拿大共计62万4112死、3478万8251例确诊。

亚洲共计51万1996死、3774万8608例确诊；中东地区共计14万5296死、878万4128例确诊；非洲共计13万2978死、494万8846例确诊；大洋洲共计1104死、4万9816例确诊。

© 2021 AFP