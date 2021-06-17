全球疫情确诊逾1亿7696万例 超过383万人病殁

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（法新社巴黎17日综合外电）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间17日10时（台湾17日晚间6时），全球至少383万5238人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7696万6040例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球16日通报新增1万887人病殁、40万1224起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2997死）、印度（2330死）、阿根廷（646死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万653人病故、3349万8511例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（49万3693人丧生、1762万8588例确诊）、印度（38万1903人丧生、2970万313例确诊）、墨西哥（23万624人丧生、246万3390例确诊）及秘鲁（18万9522人丧生、201万5190例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有575人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（310人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（293人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计122万2889死、3547万6483例确诊；欧洲累计115万4599死、5375万3453例确诊；美国和加拿大共计62万6644死、3490万3306例确诊。

亚洲共计54万7080死、3869万2390例确诊；中东地区共计14万7033死、898万1560例确诊；非洲共计13万5885死、510万7939例确诊；大洋洲共计1108死、5万913例确诊。（译者：曹宇帆）

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