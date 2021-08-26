全球疫情确诊逾2亿1379万例 超过446万人病故

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（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日10时（台湾26日晚间6时），全球至少446万1431人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿1379万5270例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球25日通报新增1万1899人病殁、76万7147起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2322死）、印尼（1041死）与墨西哥（986死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计63万2272人病故、3822万3219例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（57万6645人丧生、2064万5537例确诊）、印度（43万6365人丧生、3255万8530例确诊）、墨西哥（25万5452人丧生、327万1128例确诊）及秘鲁（19万8031人丧生、214万5051例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有601人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（297人）、捷克（284人），北马其顿（276人）和巴西（271人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计142万8463死、4289万2425例确诊；欧洲累计123万9750死、6230万5710例确诊；亚洲共计76万3411死、4922万3734 例确诊。

美国和加拿大共计65万9125死、3970万707例确诊；非洲共计19万1774死、762万6700例确诊；中东地区共计17万7242死、1193万2691例确诊；大洋洲共计1666 死、11万3312例确诊。（译者：曹宇帆）

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