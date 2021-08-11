全球疫情确诊逾2亿399万例 超过431万人病故

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（法新社巴黎11日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日10时（台湾11日晚间6时），全球至少431万4196人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿399万4300例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球11日通报新增1万688人病殁、63万5250起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1579死）、巴西（1211死）、俄罗斯（799死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计61万8137人病故、3605万5274例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（56万4773人丧生、2021万2642例确诊）、印度（42万9179人丧生、3203万6511例确诊）、墨西哥（24万5476人丧生、299万7885例确诊）及秘鲁（19万7102人丧生、212万7034例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有598人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（284人）和巴西（266人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计139万6096死、4167万8116例确诊；欧洲累计121万5500死、5994万8725例确诊；亚洲共计71万1256死、4662万6033 例确诊。

美国和加拿大共计64万4817死、3749万7934例确诊；非洲共计17万8873死、708万7105例确诊；中东地区共计16万6168死、1106万1439例确诊；大洋洲共计1486 死、9万4950例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP