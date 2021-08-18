全球疫情确诊逾2亿854万例 超过438万人病故

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（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日10时（台湾18日晚间6时），全球至少438万1911人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿854万5350例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球17日通报新增1万906人病殁、65万2857起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1128死）、巴西（1106死）与美国（998死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计62万3322人病故、3701万7859例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（57万598人丧生、2041万6183例确诊）、印度（43万2519人丧生、3228万5857例确诊）、墨西哥（24万9529人丧生、312万3252例确诊）及秘鲁（19万7539人丧生、213万5827例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有599人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（296人）、巴西（268人）和北马其顿（268人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计141万1061死、4224万4484例确诊；欧洲累计122万5748死、6102万725例确诊；亚洲共计73万6146死、4783万2134例确诊。

美国和加拿大共计65万37死、3847万4538例确诊；非洲共计18万5599死、733万7995例确诊；中东地区共计17万1730死、1153万3827例确诊；大洋洲共计1590死、10万1689例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP