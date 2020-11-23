全球疫情确诊逾5864万 超过138万人病故

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（法新社巴黎23日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间23日11时（台湾23日晚间7时），全球至少138万8590人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少5864万7610例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3729 万8300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球22日通报新增7157人病殁、51万1144起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（925死）、义大利（562死）与印度（511死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计25万6798人病故、1224万9198例确诊，至少452万6513人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万9183人丧生、607万1401例确诊）、印度（13万3738人丧生、913万9865例确诊）、墨西哥（10万1676人丧生、104万1875例确诊）及英国（5万5024人丧生、151万2045例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有135人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（108人）、西班牙（91人）、义大利（82人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计43万4831死、1248万101例确诊；欧洲累计37万2285死、1643万9462例确诊；美国和加拿大共计26万8241死、1257万7752例确诊。

亚洲共计18万8409死、1191万6898例确诊；中东地区共计7万4169死、313万1313例确诊；非洲共计4万9714死、207万1937例确诊；大洋洲共计941死、3万150 例确诊。（译者：曹宇帆）

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