全球疫情确诊逾5979万 超过141万人病故

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（法新社巴黎25日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间25日11时（台湾25日晚间7时），全球至少141万829人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少5979万4270例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3804 万7700人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球24日通报新增1万2699人病殁、59万6028起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2081死）、法国（1005死）与义大利（853死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计25万9976人病故、1259万7506例确诊，至少469万6664人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万115人丧生、611万8708例确诊）、印度（13万4699人丧生、922万2216例确诊）、墨西哥（10万2739人丧生、106万152例确诊）及英国（5万5838人丧生、153万8794例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有138人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（108人）、西班牙（93人）、义大利（85人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计43万8067死、1258万8507例确诊；欧洲累计38万4397死、1691万3581例确诊；美国和加拿大共计27万1568死、1293万7677例确诊。

亚洲共计19万15死、1204万516例确诊；中东地区共计7万5534死、318万5933例确诊；非洲共计5万307死、209万3240例确诊；大洋洲共计941死、3万210例确诊。（译者：曹宇帆）

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