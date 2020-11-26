全球疫情确诊逾6042万 超过142万人病故

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（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少142万2951人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6042万7590例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3853 万2900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球25日通报新增1万2351人病殁、63万5138起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2439死）、墨西哥（858死）与义大利（722死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计26万2283人病故、1277万8254例确诊，至少483万5956人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万769人丧生、616万6606例确诊）、印度（13万5223人丧生、926万6705例确诊）、墨西哥（10万3597人丧生、107万487例确诊）及英国（5万6533人丧生、155万7007例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有138人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（108人）、西班牙（94人）、义大利（86人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计44万211死、1267万3887例确诊；欧洲累计39万74死、1716万6670例确诊；美国和加拿大共计27万3972死、1312万3532例确诊。

亚洲共计19万919死、1211万417例确诊；中东地区共计7万6191死、321万4016例确诊；非洲共计5万643死、210万8855例确诊；大洋洲共计941死、3万221例确诊。（译者：曹宇帆）

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