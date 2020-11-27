全球疫情确诊逾6097万 超过143万人病故

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日11时（台湾27日晚间7时），全球至少143万3378人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6097万250例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3883 万3400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球26日通报新增1万859人病殁、56万1042起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1333死）、义大利（822死）与巴西（691死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计26万3462人病故、1288万5299例确诊，至少487万1203人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万1460人丧生、620万4220例确诊）、印度（13万5715人丧生、930万9787例确诊）、墨西哥（10万4242人丧生、107万8594例确诊）及英国（5万7031人丧生、157万4562例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有140人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（109人）、西班牙（95人）、义大利（87人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计44万2196死、1275万62例确诊；欧洲累计39万5552死、1741 万5864例确诊；美国和加拿大共计27万5235死、1323万6105例确诊。

亚洲共计19万1740死、1217万2390例确诊；中东地区共计7万6773死、324万2764例确诊；非洲共计5万941 死、212万2809例确诊；大洋洲共计941死、3万257例确诊。（译者：曹宇帆）

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