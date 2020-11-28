全球疫情确诊逾6158万 超过144万人病故

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（法新社巴黎28日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间28日11时（台湾28日晚间7时），全球至少144万4426人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6158万5860例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3918 万6100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球27日通报新增1万1271人病殁、63万3683起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1410死）、法国（957死）与义大利（827死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计26万4866人病故、1309万2661例确诊，至少494万7446人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万1971人丧生、623万8093例确诊）、印度（13万6200人丧生、935万1109例确诊）、墨西哥（10万4873人丧生、109万675例确诊）及英国（5万7551人丧生、158万9301例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有141人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（109人）、西班牙（96人）、义大利（89人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计44万4036死、1282万5611例确诊；欧洲累计40万1516死、1763万4090例确诊；美国和加拿大共计27万6772死、1344万8905例确诊。

亚洲共计19万2616死、1223万7667例确诊；中东地区共计7万7344死、327万1732例确诊；非洲共计5万1251死、213万7588例确诊；大洋洲共计941死、3万271 例确诊。（译者：曹宇帆）

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