全球疫情确诊逾6386万 超过148万人病故

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（法新社巴黎2日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间2日11时（台湾2日晚间7时），全球至少148万2240人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6386万5770例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4069 万5700人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球1日通报新增1万3186人病殁、62万5301起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2562死）、墨西哥（825死）与义大利（785死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计27万691人病故、1372万6306例确诊，至少522万6581人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万3817人丧生、638万6787例确诊）、印度（13万8122人丧生、949万9413例确诊）、墨西哥（10万6765人丧生、112万2362例确诊）及英国（5万9051人丧生、164万3086例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有145人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（109人）、西班牙（97人）、义大利（93人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计45万15死、1310万3601例确诊；欧洲累计42万752死、1859万4535例确诊；美国和加拿大共计28万2856死、1410万7330例确诊。

亚洲共计19万5866死、1246万6001例确诊；中东地区共计7万9501死、337万6186例确诊；非洲共计5万2308死、218万7775例确诊；大洋洲共计942死、3万349 例确诊。（译者：曹宇帆）

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