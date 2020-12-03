全球疫情确诊逾6452万 超过149万人病故

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（法新社巴黎3日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间3日11时（台湾3日晚间7时），全球至少149万5205人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6452万2200例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4104 万9400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球2日通报新增1万2445人病殁、63万2957起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2731死）、墨西哥（800死）与巴西（698死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计27万3847人病故、1392万5350例确诊，至少532万2128人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万4515人丧生、643万6650例确诊）、印度（13万8648人丧生、953万4964例确诊）、墨西哥（10万7565人丧生、113万3613例确诊）及英国（5万9699人丧生、165万9256例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有146人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（109人）、西班牙（98人）、义大利（94人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计45万2112死、1319万2939例确诊；欧洲累计42万6588死、1885万1590例确诊；美国和加拿大共计28万6148死、1431万2344例确诊。

亚洲共计19万6793死、1252万6145例确诊；中东地区共计8万28死、340万5066例确诊；非洲共计5万2594死、220万3759例确诊；大洋洲共计942死、3万363例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2020 AFP