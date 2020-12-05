全球疫情确诊逾6586万 超过151万人病故

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（法新社巴黎5日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间5日11时（台湾5日晚间7时），全球至少151万9213人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6586万5820例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4177 万7200人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球4日通报新增1万2177人病殁、67万7808起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2506死）、义大利（814死）与巴西（694死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计27万9008人病故、1437万2570例确诊，至少547万389人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万5964人丧生、653万3968例确诊）、印度（13万9700人丧生、960万8211例确诊）、墨西哥（10万8863人丧生、115万6770例确诊）及英国（6万617人丧生、169万432例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有147人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（110人）、西班牙（99人）、义大利（97人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计45万6155死、1337万1430例确诊；欧洲累计43万8055死、1936万4969例确诊；美国和加拿大共计29万1477死、1477万2309例确诊。

亚洲共计19万8676死、1264万7887例确诊；中东地区共计8万641死、344万4281例确诊；非洲共计5万3267 死、223万4547例确诊；大洋洲共计942死、3万402例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2020 AFP