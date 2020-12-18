全球疫情确诊逾7489万例 超过166万人病故

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（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日11时（台湾18日晚间7时），全球至少166万2792人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7489万910例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4786万6800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球17日通报新增1万3073人病殁、73万7123起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3249死）、巴西（1092死）与墨西哥（718死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计31万792人病故、1721万3887例确诊，至少629万8082人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万4827人丧生、711万434例确诊）、印度（14万4789人丧生、997万9447例确诊）、墨西哥（11万6487人丧生、128万9298例确诊）及义大利（6万7220人丧生、190万6377例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有159人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（112人）、义大利（111人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（108人）、斯洛维尼亚（107人）。

从区域来看，欧洲累计50万4009死、2326万1318例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计47万9865死、1441万4192例确诊；美国和加拿大共计32万4650死、1770万36例确诊。

亚洲共计20万9265死、1329万9540例确诊；中东地区共计8万6231死、373万2016例确诊；非洲共计5万7829死、245万3152例确诊；大洋洲共计943死、3万657例确诊。（译者：曹宇帆）

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