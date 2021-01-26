全球疫情确诊逾9963万 超过214万人病故

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（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少214万687人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少9963万1810例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6048万5100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球25日通报新增9666人病殁、49万2081起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1733死）、德国（903死）与西班牙（767死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计42万1134人病故、2529万7546例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（21万7664人丧生、887万1393例确诊）、印度（15万3587人丧生、1067万6838例确诊）、墨西哥（15万273人丧生、177万1740例确诊）及英国（9万8531人丧生、366万9658例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有180人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（163人）、捷克（146人）、英国（145人）及义大利（142人）。

从区域来看，欧洲累计70万5375死、3227万9350例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计57万5976死、1824 万1436例确诊；美国和加拿大共计44万319死、2604万8205例确诊。

亚洲共计23万6291死、1497万5110例确诊；中东地区共计9万5845死、459万8052例确诊；非洲共计8万5936死、345万8019例确诊；大洋洲共计945死、3万1640例确诊。（译者：曹宇帆）

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