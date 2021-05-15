全球疫情近1亿6180万例确诊 逾335万人病殁

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（法新社巴黎15日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日10时（台湾15日晚间6时），全球至少335万9726人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿6179万5290例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发迄今，绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上列数据是依据各国卫生当局每天提供的统计数字来计算，但不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国统计单位其后提出的重新估算数据。且累计确诊人数只是实际染疫人数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球14日通报新增1万2950人病殁、72万8160起确诊病例。根据最新通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3890死）、巴西（2211死）和美国（758死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计已58万5232人病故、3289万5292例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（43万2628人丧生、1551万9525例确诊）、印度（26万6207人丧生、2437万2907例确诊）、墨西哥（22万159人丧生、237万7995例确诊）及英国（12万7668人丧生、444万6824例确诊）。

若依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有301人染疫丧命；其次依序为波士尼亚-赫塞哥维纳（274人）、北马其顿（249人）及蒙特内哥罗（248人）。

从区域来看，欧洲累计110万6294死、5210万3195例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计97万5296死、3063万875例确诊；美国和加拿大共计61万92死、3421万1534例确诊。

亚洲共计40万3842死、3190万5113例确诊；中东地区共计13万7291死、822万606例确诊；非洲共计12万5835死、467万7822例确诊；大洋洲共计1076死、4万6151例确诊。（译者：曹宇帆）

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