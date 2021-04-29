全球疫情逼近1亿5000万例确诊 病殁超过315万

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（法新社巴黎29日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间29日10时（台湾29日晚间6时），全球至少315万2646人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿4954万1720例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球28日通报新增1万4955人病殁、86万3564起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3645死）、巴西（3163死）、美国（948死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计57万4329人病故、3223万20例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（39万8185人丧生、1452万1289例确诊）、墨西哥（21万5918人丧生、233万6944例确诊）、印度（20万4832人丧生、1837万6524 例确诊）及英国（12万7480人丧生、441万1797例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有281人染疫丧命；接下来依序为捷克（273人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（258人）、蒙特内哥罗（236人）和保加利亚（233人）。

从区域来看，欧洲累计106万2703死、5008万8085例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计90万9450死、2853万2402例确诊；美国和加拿大共计59万8428死、3342万9674例确诊。

亚洲共计33万514死、2517万9401例确诊；中东地区共计12万9378死、773万2681例确诊；非洲共计12万1128死、453万6416例确诊；大洋洲共计1045死、4万3062例确诊。（译者：曹宇帆）

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