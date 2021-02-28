全球疫情逾1亿1337万例确诊 超过251万人病亡

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日11时（台湾27日晚间7时），全球至少251万8080人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1337万4410例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6950万6100人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球26日通报新增9676人病殁、42万1848起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2046死）、巴西（1337死）与墨西哥（782死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计51万467人病故、2848万6575例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（25万2835人丧生、1045万5630例确诊）、墨西哥（18万4474人丧生、207万6882例确诊）、印度（15万6938人丧生、1107万9979 例确诊）及英国（12万2415人丧生、416万3085例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有190人染疫丧命；接下来依序为捷克（189人）、斯洛维尼亚（184人）、英国（180人）及义大利（161人）。

从区域来看，欧洲累计84万8583死、3737万7892例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计67万3866死、2122 万1851例确诊；美国和加拿大共计53万2372死、2934万6951例确诊。

亚洲共计25万5413死、1607万9068例确诊；中东地区共计10万3754死、543万5948例确诊；非洲共计10万3143死、388万372例确诊；大洋洲共计949死、3万2336 例确诊。（译者：曹宇帆）

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