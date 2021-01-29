全球疫情逾1亿143万例确诊 近220万人病殁

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（法新社巴黎29日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间29日11时（台湾29日晚间7时），全球至少219万1865人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿143万6360例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6158万1300人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每日提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球28日通报新增1万6326人病殁、58万9862起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3949死）、墨西哥（1506死）与巴西（1386死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计43万3206人病故、2576万7168例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（22万1547人丧生、905万8687例确诊）、墨西哥（15万5145人丧生、182万5519例确诊）、印度（15万4010人丧生、1072万48例确诊）及英国（10万3126人丧生、374万3734例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有181人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（166人）、英国（152人）、捷克（150人）及义大利（145人）。

从区域来看，欧洲累计72万5540死、3294万3086例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计58万8151死、1862万3082例确诊；美国和加拿大共计45万2826死、2653万1738例确诊。

亚洲共计23万8780死、1511万2972例确诊；中东地区共计9万6629死、467万6594例确诊；非洲共计8万8994死、351万7219例确诊；大洋洲共计945死、3万1669例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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