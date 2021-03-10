全球疫情逾1亿1751万例确诊 超过261万人病亡

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间10日11时（台湾10日晚间7时），全球至少261万1162人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1751万1850例确诊。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球9日通报新增9956人病殁、42万756起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1972死）、美国（1884死）与墨西哥（866死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计52万7699人病故、2909万6052例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（26万8370人丧生、1112万2429例确诊）、墨西哥（19万1789人丧生、213万7884例确诊）、印度（15万8063人丧生、1126万2707 例确诊）及英国（12万4797人丧生、422万8998例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有209人染疫丧命；接下来依序为比利时（193人）、斯洛维尼亚（188人）、英国（184人）及蒙特内哥罗（174人）。

从区域来看，欧洲累计88万2292死、3902万59例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计70万3857死、2225万4356例确诊；美国和加拿大共计54万9994死、2998万8658例确诊。

亚洲共计26万753死、1644万1345例确诊；中东地区共计10万6872死、578万9960例确诊；非洲共计10万6436死、398万4524例确诊；大洋洲共计958死、3万2952例确诊。（译者：曹宇帆）

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