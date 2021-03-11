全球疫情逾1亿1798万例确诊 超过262万人病亡

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（法新社巴黎11日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日11时（台湾11日晚间7时），全球至少262万1295人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1798万2000例确诊。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球10日通报新增9765人病殁、46万39起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2286死）、美国（1455死）与墨西哥（699死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计52万9263人病故、2915万4666例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（27万656人丧生、1120万2305例确诊）、墨西哥（19万2488人丧生、214万4558例确诊）、印度（15万8189人丧生、1128万5561 例确诊）及英国（12万4987人丧生、423万4924例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有211人染疫丧命；接下来依序为比利时（193人）、斯洛维尼亚（188人）、英国（184人）及蒙特内哥罗（174人）。

从区域来看，欧洲累计88万6000死、3923万2567例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计70万7403死、2237 万3999例确诊；美国和加拿大共计55万1594死、3005万369例确诊。

亚洲共计26万1469死、1647万4620例确诊；中东地区共计10万7165死、582万3847例确诊；非洲共计10万6706死、399万3632例确诊；大洋洲共计958死、3万2967例确诊。（译者：曹宇帆）

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